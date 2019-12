È stato acceso ieri sera l'albero di Natale di Roma, soprannominato in maniera ironica Spelacchio. Ad inaugurarlo, in una piazza Venezia colma di gente, la sindaca Virginia Raggi che ha acceso anche gli addobbi della vicina via del Corso, nota strada dello shopping della Capitale (VIDEO - FOTO).

L'inaugurazione di Spelacchio

"Finalmente accendiamo l'albero più famoso del mondo. Sarà acceso 24 ore al giorno fino al 6 gennaio", ha esultato Raggi improvvisando un dialogo a tu per tu con l'abete. A sottolineare il ritorno dell'albero, quest'anno ravvivato da 80 mila luci a led e 1.000 addobbi tra sfere e cristalli di neve, l'esibizione degli allievi della scuola di canto corale del Teatro dell'Opera. L'albero, di 22 metri di altezza, proviene da Cittiglio (Varese). I colori predominanti delle sfere natalizie sono il rosso e l'oro. Spelacchio ha attratto tantissime persone nel centro di Roma, a migliaia, più dello scorso anno. L'ad di Acea Stefano Donnarumma, ha spiegato che l'illuminazione di via del Corso "consumerà pochissimo".

La storia di Spelacchio

L'albero di Roma fu soprannominato Spelacchio nel Natale del 2017 quando sui social si polemizzò a lungo per la sue fronde spoglie che lo facevano apparire decisamente spelacchiato. Dopo una vera e propria bufera di critiche, con il passare tempo a vincere fu la 'personificazione' dell'abete sui cui rami iniziarono a spuntare lettere di sostegno da parte di romani, soprattutto giovani e turisti. Per le festività successive ovviamente gli alberi di piazza Venezia sono stati diversi ma hanno preso il medesimo nomignolo, per scelta questa volta della stessa amministrazione e dello sponsor.