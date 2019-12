Minacce e maltrattamenti ai genitori: arrestato 20enne nel Viterbese

Maltrattava i genitori sottoponendoli a vessazioni fisiche e verbali: per questo un ragazzo di vent’anni è stato arrestato dai carabinieri a Ronciglione in provincia di Viterbo. L’intervento dei militari è scattato dopo che la coppia, il marito di 60 anni e la moglie di 55 anni, a seguito dei ripetuti abusi ha deciso di denunciare il figlio. Il giovane inoltre è stato sorpreso dai carabinieri, dopo una perquisizione, in possesso di droga. Arrestato, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, minacce e detenzione di sostanze stupefacenti.