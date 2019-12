Meteo a Roma: le previsioni del 9 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un veloce fronte attraversa le centrali tirreniche portando piogge e rovesci sparsi sulla Toscana al mattino, seguiti da un rapido miglioramento pomeridiano da Ovest. I fenomeni si estenderanno nel corso del giorno anche all'Umbria. Sul Lazio rapido passaggio di piogge al mattino, confinamento poi dei fenomeni durante il pomeriggio sul basso Lazio. Temperature in calo, con quota neve fin sotto i 1500-1600m sull'Appennino a fine giornata. Venti in netto rinforzo tra Ovest e Sudovest, in rotazione a Ovest-Nordovest a fine giornata. Mari molto mossi o anche agitati al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 1.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 2.2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,6 µg/m³.