Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha firmato oggi l'ordinanza di allontanamento, il Daspo, nei confronti del tassista che ha aggredito un cliente al Terminal Arrivi dell'Aeroporto 'Leonardo Da Vinci' (L’AGGRESSIONE). "Il nostro Comune non può accettare una violenza di questo genere che, oltre ad avere arrecato gravi lesioni al malcapitato cittadino, è lesiva del decoro della Città", ha dichiarato il primo cittadino, che già ieri aveva annunciato il provvedimento. "In base a quanto previsto dalla legge, questo signore non potrà entrare né esercitare la propria professione nel territorio del Comune di Fiumicino per 48 ore dall'accertamento dei fatti", ha specificato Montino.

L’aggressione

Il turista, appena atterrato a Roma da Madrid, è stato colpito dal tassista con un pugno in pieno volto, che gli ha causato la frattura del setto nasale, per il semplice fatto di avere richiesto l'applicazione del tassametro per la corsa dallo scalo alla Capitale. L’aggressore, denunciato per lesioni per futili motivi, è stato individuato nel giro di poco tempo dagli investigatori dalla polizia giudiziaria della polizia di frontiera aerea grazie anche al servizio di videosorveglianza. Alla scena hanno assistito altri tassisti.