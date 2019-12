Roma, aveva chili di droga in casa: arrestato pusher 23enne

Un 23enne, incensurato e originario di Locri, ma residente da tempo a Roma, è stato arrestato nella Capitale dai carabinieri della stazione di piazza Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane aveva in tasca alcune dosi di hashish, mentre nella sua abitazione hanno trovato ingenti quantitativi di droga. Il ragazzo è stato così sottoposto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Il controllo dei carabinieri

Il 23enne stava passeggiando con un amico nella zona di via Lorenzo Il Magnifico, quando è incappato in un controllo dei carabinieri. Nelle tasche del giovane, nervoso durante l’ispezione, sono state scoperte alcune dosi di hashish. Il suo conoscente, un romano di 18 anni con precedenti, ha iniziato a inveire e a opporsi ai militari: comportamento che gli è costato una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

La perquisizione in casa

Nell’abitazione del 23enne i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio "supermarket" della droga: circa 100 grammi di hashish, 145 pasticche di mdma (altrimenti detta ecstasy), una decina di dosi di cocaina e uno scatolone, nascosto in un box auto, contenente più di 3,6 chili di "Amnesia", una potente variante della marijuana ottenuta spruzzando la cannabis con metadone, eroina e sostanze chimiche che ne potenzia l'effetto psicotropo della droga. Si tratta, per la precisione, di un pericoloso mix in grado di generare nei consumatori perdita di memoria momentanea, mancanza di concentrazione, attacchi d'ansia e paranoia.