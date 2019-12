Roma, ragazzino picchiato e rapinato da baby gang: arrestato 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere un membro della baby gang che ha picchiato e rapinato un 14enne romano, nei pressi della stazione ferroviaria di Prima Porta.

Il racconto della vittima

Il ragazzino ha riferito ai militari di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, anche loro di giovane età, mentre si trovava nel piazzale antistante lo scalo ferroviario e dopo essere stato accerchiato è stato colpito con calci e pugni, mentre uno di loro gli ha sfilato dalle mani il telefono cellulare. Dopo il raid, gli aggressori sono scappati a piedi facendo perdere le loro tracce. Il 14enne, dopo l'aggressione, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Agostino Gemelli dove è rimasto in osservazione, non in pericolo di vita, a causa dei ripetuti colpi ricevuti alla testa.

Le indagini

Durante le indagini, i carabinieri della Compagnia Roma Trionfale, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e da alcuni testimoni presenti, sono riusciti ad individuare un ragazzo, identificato in un romano di 17 anni residente a Capena e già noto alle forze dell'ordine. Inoltre, dopo la perquisizione scattata nell'abitazione del 17enne i militari hanno rinvenuto gli indumenti utilizzati durante la rapina. Il componente della baby gang è stato arrestato con l'accusa di rapina e portato nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, dove è in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.