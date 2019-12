Meteo a Roma: le previsioni del 6 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti sette millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Umide correnti meridionali determinano molte nubi sulle centrali tirreniche associate e deboli precipitazioni intermittenti, in particolare modo sul Lazio. Si tratterà di pioviggini o deboli piogge alternate a pause asciutte. Deboli fenomeni dal pomeriggio anche sull'Umbria, dalla sera peggiora anche sulla Toscana centrale in estensione verso la Toscana orientale. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie al suolo, in lieve aumento in quota. Venti deboli meridionali. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,1 µg/m³.