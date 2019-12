Roma, auto si ribalta in zona Aurelia: due feriti

Cinque auto sono rimaste coinvolte in un grosso incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Casal Lumbroso, in zona Aurelia a Roma. Stando a una prima ricostruzione, l’auto guidata da un anziano di 86 anni si è ribaltata colpendo altre 4 macchine di passaggio, e finendo poi sulla palina di una fermata del bus abbattendola. L'anziano, gravemente ferito, è stato portato in ospedale in codice rosso ma cosciente. Ferita anche una donna di 53 anni che era alla guida di una delle macchine tamponate. Sul posto per i rilievi sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Monteverde.