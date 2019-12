Fiumicino, chiusa per guasto la passerella pedonale sul Tevere

A causa di un guasto è stata chiusa e poi riaperta parzialmente la passerella pedonale che attraversa il Tevere a Fiumicino. La scorsa notte, uno dei tiranti si è rotto rendendola inutilizzabile fino a metà mattinata. Situata a ridosso del porto, la passerella consente l’attraversamento del canale navigabile e viene alzata in determinate occasioni per permettere l’uscita delle imbarcazioni.

L'apertura parziale

Dopo la rottura di uno dei tiranti, un'ordinanza del sindaco ha stabilito l'apertura solo parziale fino al ripristino dell'intera funzionalità. I tecnici dell'assessorato ai Lavori Pubblici e la ditta che gestisce il passaggio pedonale sono intervenuti mettendo in sicurezza il tirante e ripristinando l'accesso sul lato mare. I tecnici sono al lavoro per capire le cause della rottura e ripristinare il tirante in questione.

"Nel frattempo, a seguito di un'ordinanza del sindaco, la passerella sarà aperta solo per metà dal lato di Isola Sacra. Per questa ragione, potranno transitare solo le imbarcazioni che per ingombro e per dimensioni possono passare in sicurezza nonostante l'apertura parziale - comunica l'Amministrazione comunale - i conduttori delle imbarcazioni dovranno, quindi, prestare la massima attenzione, valutando per tempo che ci siano le condizioni per transitare in sicurezza. Ad esempio che non peggiorino le condizioni meteo o che la corrente del fiume non interferisca con il transito in sicurezza".

Gli orari di apertura rimangono invariati rispetto alle ordinanze precedenti. Le richieste di apertura straordinaria dovranno essere presentate all'amministrazione comunale con 48 ore di anticipo o direttamente all'Autorità marittima. In caso di emergenza o di problemi di ordine pubblico, potranno essere inoltrate alle forze di Polizia.

