La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata in prevalenza assolata sul Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi fino al pomeriggio, poi nubi in rapido aumento da Ovest verso Est, sino a sera di tipo alto e stratificato. Nottetempo sui litorali laziali si avvicinano anche nubi medio-basse associate a deboli pioviggini sul Lazio centro-occidentale e meridionale. Temperature in calo nei minimi, ancora relativamente miti di giorno, specie Lazio occidentale, per effetto dei venti di caduta appenninici: soffierà ancora sostenuto il Grecale. Mari mossi o molto mossi al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,8 µg/m³.