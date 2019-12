Maltempo nel Lazio, rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma-Cassino

Tra le 5.20 e le 6.50 di quest’oggi si sono registrati rallentamenti sulla linea Roma-Cassino, a causa di una forte ondata di maltempo (LE FOTO) nei giorni scorsi, che ha provocato uno smottamento della massicciata, con ripercussioni sul traffico ferroviario, fra le stazioni di Ceprano e Ceccano (entrambe in provincia di Frosinone). Per via di un guasto tecnico agli impianti di circolazione a Ceprano, sei treni regionali hanno subito ritardi fino a 90 minuti.

Chiusa per allagamento la galleria della tangenziale di Roma

Nel pomeriggio di martedì 3 dicembre è stata chiusa per un allagamento la galleria della nuova circonvallazione interna, in direzione San Giovanni. Si sono registrati diversi disagi per il traffico. Sul posto è anche intervenuta la polizia locale.