Rifiuti, oggi a Civitavecchia flash mob sindaci e cittadini

"È il giorno della mobilitazione a Civitavecchia, contro le ordinanze Raggi e Zingaretti che prevedono l'utilizzo della locale discarica privata per conferire i rifiuti indifferenziati che hanno creato una nuova emergenza a Roma", lo ha reso noto il Comune di Civitavecchia. Poi: ‎"I sindaci del comprensorio con la fascia tricolore e i cittadini, si sono dati appuntamento per questo pomeriggio alle 15:30 in via delle Vigne 10, dove daranno vita a un flash mob volto a manifestare il dissenso bipartisan del territorio nei confronti di quella che è stata vissuta come una forzatura".

Le dichiarazioni

Il sindaco, Ernesto Tedesco, non vuole che l'attenzione su questa vicenda diminuisca: "Abbiamo portato più in alto possibile il grido di dolore del territorio, abbiamo fatto sentire la nostra voce attraverso qualsiasi canale le nostre ragioni. Ma voglio sottolineare che la mobilitazione è soprattutto del territorio: ci saranno anche i sindaci dei Comuni del comprensorio, con i quali stiamo costruendo un percorso condiviso, ci saranno senz'altro i consiglieri comunali e la mia Giunta. Mi attendo però che siano tanti anche e soprattutto i cittadini pronti a esprimere il proprio dissenso contro la prassi che vuole che dobbiamo essere noi a pagare per l'incapacità altrui di Regione e città Metropolitana. Ci opporremo a ciò nel solco della legalità e armati solo della convinzione di essere nel giusto", ha scritto sui social.