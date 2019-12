Meteo a Roma: le previsioni del 2 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 23.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una perturbazione attraversa le regioni tirreniche determinando una giornata con molte nubi e frequenti piogge, localmente intense e a carattere di temporale in lento movimento da Nordovest verso Sudest. Al mattino e nella prima parte del pomeriggio i rovesci più consistenti sono attesi sulla Toscana, nel pomeriggio su Umbria e alto Lazio, in serata su Roma e sul Lazio centrale. Nella notte ancora rovesci su medio-basso Lazio e deboli piogge, in graduale attenuazione sulle restanti zone.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 17mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 27.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,3 µg/m³.