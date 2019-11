Ingresso gratuito domenica 1° dicembre nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Si possono scoprire, oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti dei Musei, le numerose, varie e interessanti esposizioni, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito. (TUTTI GLI EVENTI).

Le mostre

Tra le tante mostre che si possono visitare, ci sono "Robert Morris. Monumentum 2015-2018" alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, a cura di Saretto Cincinelli è la prima mostra che viene dedicata all’artista dopo la sua morte, avvenuta nel novembre del 2018, ed espone una serie di opere realizzate da Morris negli ultimi anni della sua attività e mai esposte prima in Europa.

Alla Galleria d'Arte Moderna si può visitare la mostra "La Rivoluzione della Visione", dedicata all'arte e alla memoria di László Moholy-Nagy, artista d'origine ungherese e figura chiave del movimento Bauhaus nel mondo, in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua nascita (1895-2020). In mostra, in esclusiva per l’Italia, una selezione di dipinti, fotografie e grafiche originali a cui si aggiungono tre film dell'artista, opere che attraversano la produzione di Moholy-Nagy nell’arco di tempo che va dagli anni ‘10 agli anni ‘40 del ‘900 e raccontano i molteplici aspetti del suo lavoro e delle sue teorie costruttive così da offrire un panorama vasto ed esauriente del suo laboratorio creativo.

Al Museo e Galleria Borghese c'è l'allestimento "Valadier. Splendore nella Roma del Settecento", dedicata a Luigi Valadier, il più celebrato ebanista, fonditore e orafo italiano della sua epoca e uno dei protagonisti del clima culturale sviluppatosi a Roma alla metà del '700

Cosa è la MIC

Con la MIC, la card che al costo di cinque euro permette l’ingresso illimitato negli spazi del Sistema dei Musei Civici di Roma per 12 mesi per chi risiede o studia nella Capitale, sono gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo a cura dei funzionari della Sovrintendenza Capitolina.