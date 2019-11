La situazione meteo in città

A Roma sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un temporaneo promontorio anticiclonico favorirà per sabato una giornata nel complesso soleggiata sulle centrali tirreniche, pur con residue nubi al mattino e qualche nebbia o nube bassa durante le ore più fredde. Temperature in calo nei valori minimi, massime senza particolari variazioni o in lieve calo sulle coste. Domenica una nuova perturbazione si avvicina dal Nord Italia verso le centrali tirreniche portando nubi in rapido aumento.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge in serata.

La situazione meteo a Latina

A Latina sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 17,9 µg/m³.