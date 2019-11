Roma, fuga di gas in via dei Larici: evacuate due palazzine

Questa mattina, due palazzine sono state fatte evacuare a scopo precauzionale a causa di una fuga di gas in strada in via dei Larici, a Roma. Sul posto, in zona Palmiro Togliatti, sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso il tratto stradale al traffico veicolare e pedonale per tutto il tempo dell'intervento.

Italgas: "Fermata la fuoriuscita"

Alle 14 è stata individuata la dispersione di gas e fermata la fuoriuscita, ha riferito Italgas. La strada è stata riaperta al traffico poco dopo e i condomini delle due palazzine sono rientrati nelle loro abitazioni. I tecnici di Italgas sono al lavoro per terminare la riparazione e ripristinare il servizio.

Data ultima modifica 30 novembre 2019 ore 14:36