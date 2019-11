Meteo a Roma: le previsioni di oggi 29 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Tese correnti occidentali insistono su Toscana, Lazio e Umbria, pur con pressione in aumento. Cieli irregolarmente nuvolosi sulle zone interne con ancora qualche goccia di pioggia a ridosso dell'Appennino, localmente in genere su Toscana orientale e tra perugino e Valnerina, ma in esaurimento a partire da metà pomeriggio. Qualche acquazzone pomeridiano anche sul Lazio meridionale. Più soleggiato lungo le coste ma con ancora sostenuta ventilazione di libeccio, comunque in parziale attenuazione a fine giornata. Temperature in lieve aumento nei massimi, in calo i minimi nella notte successiva. Mari ancora mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6 µg/m³.