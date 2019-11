Primark apre a Roma e cerca personale: le offerte di lavoro

Primark sbarca a Roma e cerca personale. La catena di megastore di abbigliamento nota in tutto il mondo, dopo la seconda apertura a Milano prevista per mercoledì 4 dicembre, arriva anche nella Capitale, all’interno del nuovo centro commerciale Maximo, in zona Laurentina.

Le figure ricercate e le competenze ricercate

Primark, per il proprio store a Roma, cerca figure che entrino a far parte nel team manageriale. Al candidato ideale si richiede: almeno un anno di esperienza manageriale, maturata in realtà strutturate in ambito Area, Store o Department; capacità di analisi dei principali indicatori chiave di prestazione commerciali; problem solving e abilità nel prendere decisioni a ritmi elevati; gestione di un team di almeno 10 persone; capacità comunicative e di leadership; dinamicità, entusiasmo e ambizione di crescita; disponibilità su tutto il territorio nazionale.

Le responsabilità affidate ai manager assunti

Coloro che saranno assunti in qualità di manager dovranno: massimizzare vendite, opportunità e performance; gestire lo stock per ridurre al minimo i cost; guidare e motivare il team per raggiungere gli standard aziendali; garantire un merchandising eccellente; assicurare la conformità con le policy interne e le procedure aziendali; fornire al cliente un eccellente servizio; garantire il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza; tutelare il patrimonio aziendale.