La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una veloce perturbazione attraversa le centrali tirreniche da Ovest verso Est. Sul Lazio fenomeni in arrivo soprattutto la sera, anche se tra mattino e pomeriggio si potranno avere sporadici rovesci. Migliora per la notte eccetto che sul basso Lazio e in generale a ridosso dell'Appennino, dove potrà insistere qualche pioggia. Temperature in temporaneo rialzo sul Lazio qui con clima assai mite e punte di oltre 18°C sulle coste. Venti sostenuti tra Libeccio e Scirocco con mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. in serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 14.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,8 µg/m³.