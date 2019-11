Frascati, colpito con una mazza da baseball dopo un incidente stradale

In seguito a un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Frascati (in provincia di Roma), nei pressi dei Castelli Romani, due fratelli sarebbero scesi dalla vettura su cui viaggiavano e uno di loro avrebbe colpito in testa l'altro automobilista coinvolto nello schianto con una mazza da baseball. È questa la dinamica ricostruita dalla polizia del commissariato cittadino, giunti sul posto insieme ai vigili urbani per effettuare i rilievi del caso. La vittima non sarebbe in gravi condizioni. Resta ancora da chiarire se si sia trattato di una lite finita male o di un’aggressione vera e propria.