Incendio a Roma, 88enne si salva rifugiandosi sul balcone di casa

Una donna di 88 anni si è rifugiata sul balcone di casa salvandosi dall'incendio divampato oggi in un appartamento al primo piano di un palazzo di via delle Spighe nel quartiere Centocelle, a Roma. Sono state quattro le persone messe in salvo dai soccorritori: una è rimasta lievemente intossicata dal fumo e assistita dal 118. Lo stabile è stato evacuato, i carabinieri giunti sul posto hanno aiutato i residenti, tra i quali alcuni neonati, a uscire dal palazzo. I militari della Stazione Alessandrina hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incendio, non si esclude che possa essersi trattato di un incidente.

