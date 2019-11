Meteo a Roma: le previsioni di oggi 25 novembre

La situazione meteo in città

A Roma giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il tempo guarisce lentamente: molte nubi al mattino, con qualche residua pioggia sui crinali appenninici. Aperture via via più ampie entro il pomeriggio, fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi per la sera. Temperature in deciso rialzo nei massimi, con punte di 19-20°C in Toscana, Umbria e alto Lazio. Venti a tratti sostenuti di grecale, eccetto che sul basso Lazio dove si manterranno deboli variabili. Mari mossi, soprattutto al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,7 µg/m³.