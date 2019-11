Roma, al via oggi Deejay Ten e Corri alla Garbatella

Al via oggi due manifestazioni sportive a Roma. L’edizione 2019 della Deejay Ten parte da viale delle Terme di Caracalla, lato Stadio Nando Martellini, e si svolge su un percorso di 10 e 5 chilometri chiuso al traffico, su un giro unico. Arrivo fissato, dopo aver attraversato il centro di Roma, nuovamente allo Stadio Nando Martellini.

Il percorso

Il tracciato della corsa da viale delle Terme di Caracalla percorre piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla, via Baccelli, via Porta Ardeatina, piazzale Ardeatino, via Ardeatina, piazzale Ostiense, via della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi.

Deviate le linee Atac 3-30-44-51-75-81-83-85-87-118-160-170-628-671-714-715-716-781-792 e C3. Maggiori informazioni sul sito.

Corri alla Garbatella: il percorso

Sempre oggi si svolge la 28esima edizione della manifestazione "Corri alla Garbatella", da 5 e 10 chilometri. I partecipanti alla gara partono dal civico 31 di via Massaia per poi percorrere piazza G. Bonomelli, via F.O. da Pennabilli, piazza M. da Tomba, via Padre Reginaldo Giuliani, circ.ne Ostiense (complanare), piazza G. da Lucca, via S. Carcereri, via G.M. Percoto, piazza M. da Carbonara, via I. Persico, via Caffaro, circ.ne Ostiense, cavalcaferrovia Ponte Settimia Spizzichino (in entrambe le direzioni), via G. Pullino, piazza A. Albini, via G.B. Licata, via E. Ferrati, via L. Fincati, via A. Guglielmotti, piazza B. Brin, via delle Sette Chiese, largo delle Sette Chiese, via N. Odero, via F. Passino, piazza D. Sauli, via G. Rho, piazza G. da Triora, via C. Borri, via delle Sette Chiese, Oratorio San F. Neri, piazza O. da Pordenone, viale G. Massaia.

Deviate le linee 715-716 e 792.