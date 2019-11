Violenza a Roma, ferisce la moglie con un coltello: arrestato 39enne

Uno straniero di 39 anni ha ferito la propria moglie alla schiena con un coltello da cucina. L'episodio si è consumato a Roma in seguito a un litigio sfociato nella violenza. La vittima è stata portata in ospedale in codice giallo mentre l’uomo, trasferito nel carcere di Regina Coeli, dovrà rispondere del reato di lesioni e maltrattamenti in famiglia. La lama usata per ferire la donna è stata sequestrata.

La vicenda

Gli agenti del reparto volanti e del commissariato Casilino, intervenuti in seguito a una segnalazione riguardante una lite in famiglia, hanno trovato la donna stesa sul letto e in forte stato di agitazione. Indosso aveva una maglietta ancora intrisa di sangue a causa di due ferite da lama inferte dall’uomo. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita dal marito dopo una lite degenerata per motivi di gelosia. I militari hanno inoltre constatato che l’uomo ammanettato, probabilmente anche a causa dell’abuso di alcolici, non fosse nuovo a questo genere di comportamenti. In passato aveva già maltrattato la moglie e per questo motivo era stato denunciato.