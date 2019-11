La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 37mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La pioggia dovrebbe interessare inizialmente la Toscana settentrionale, poi centro-meridionale entro pomeriggio, tra sera e notte fenomeni anche su Umbria e Lazio, anche a carattere moderato e sotto forma di temporali sul Lazio occidentale. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi, massime in aumento. Venti moderati o tesi meridionali, con rinforzi sino a forti o molto forti su mare e sulle coste. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 24mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Domenica cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 37mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Mare molto mosso. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,8 µg/m³.