Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 23-24 novembre

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

"Deejay Ten" a Roma

La Deejay Ten torna a Roma domenica 24 novembre. Il Village verrà allestito allo stadio Nando Martellini (nella zona Terme di Caracalla) e sarà aperto sabato dalle 9 alle 20 e domenica dalle 7 alle 12. La partenza è prevista da viale Terme di Caracalla. alle 9:30 è in programma la 10 chilometri competitiva e a seguire ci sarà la 10 chilometri non competitiva e la 5 chilometri. Il ritiro pettorale al Village si potrà fare sabato dalle 9 alle 20 e domenica dalle 7 alle 9. La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo. Ogni chilometro sarà segnalato da un apposito cartello posizionato sul margine della strada. Sarà su un giro unico che attraverserà il centro di Roma e arriverà nuovamente allo stadio Nando Martellini.

"Apolidi. Identità non disperse"

Il tema delle migrazioni in una narrazione collettiva in cui si uniscono vari punti di vista: è la mostra "Apolidi. Identità non disperse" visitabile fino all’8 dicembre a Palazzo Merulana. Nel progetto le opere di oltre 20 artisti contemporanei (tra cui un lavoro di Dario Fo) per delineare, attraverso l’arte, una possibile riflessione sulla storia attuale.

Mostre ed eventi in corso a Roma a ottobre 2019

"Giovanni Anselmo, Entrare nell’opera"

All’Accademia di San Luca a Roma "Giovanni Anselmo, Entrare nell’opera", mostra realizzata in occasione del Premio Presidente della Repubblica 2016, è in programma fino al 31 gennaio 2010. La retrospettiva, che ripercorre gli oltre 50 anni dell'attività artistica di Anselmo, presenta 27 opere da lui appositamente selezionate, per lo più di grandi dimensioni.

"Gio Ponti. Amare l’architettura"

Si potrà vistare fino al 26 aprile 2020 la mostra al Maxxi "Gio Ponti. Amare l’architettura". A 40 anni dalla scomparsa, si tratta del racconto dell’attività poliedrica di un architetto che fu anche designer, art director, scrittore, poeta, critico, artista integrale a 360 gradi. Con materiali archivistici, modelli, fotografie, libri, riviste e oggetti, si ricostruisce il percorso di questo grande protagonista del ‘900.

"Corrado Cagli. Folgorazioni e Mutazioni"

La mostra "Corrado Cagli. Folgorazioni e Mutazioni" è allestita a Palazzo Cipolla fino al 6 gennaio 2020 e presenta un nucleo di dipinti di Cagli accanto a un cospicuo corpus di disegni, sculture, bozzetti e costumi teatrali, arazzi e grafiche, per un totale di circa 200 opere provenienti da importanti istituzioni e prestigiose collezioni private.

"Valadier. Splendore nella Roma del Settecento"

La mostra "Valadier. Splendore nella Roma del Settecento", allestita alla Galleria Borghese, è visitabile fino al 2 febbraio 2020. Un percorso tra luminosità e sfarzo che documenta, attraverso 87 opere del grande artista orafo, argentiere e bronzista, la sua vasta ed eterogenea produzione ma anche la nascita e l’affermarsi del nuovo stile neoclassico.

"Mary Poppins" il musical

Fino al 6 gennaio 2020 al Teatro Sistina si potrà assistere al musical "Mary Poppins". Una produzione firmata da due giganti del genere come Cameron Mackintosh e Thomas Schumacher per Disney Theatrical Productions, su libretto del Premio Oscar Julian Fellowes e presentata in Italia da WEC - World Entertainment Company con la regia di Federico Bellone, che arriva nella Capitale dopo i 200mila spettatori di Milano (dove tornerà dal 30 gennaio 2020). Cuore dello show, anzi, come dice la scenografa, “protagonista quanto Mary e Bert” è poi la grande casa della famiglia Banks, che vedremo girare su stessa, indietreggiare, muoversi e svelarsi in ogni angolo. Orari: dal giovedì al sabato ore 20:30; sabato e domenica ore 16.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

"Festa del Vino Novello" a Strangolagalli

Il 23 e il 24 novembre nel centro storico di Strangolagalli, in provincia di Frosinone, si svolgerà l’edizione numero otto della "Festa del Vino Novello". Organizzato dall’associazione "Le Cantine del Borgo" con il patrocinio della Regione Lazio e il Comune di Strangolagalli, la festa intende promuovere le antiche tradizioni locali e valorizzare quelle legate alla vendemmia e al processo di vinificazione. L’evento sarà scandito da spettacoli folkloristici. Orari: sabato 23 novembre dalle ore 17 e domenica 24 novembre dalle ore 11.

Eventi per bambini a Roma

"Living dinosaurs"

Fino al 6 gennaio 2020 i bambini, accompagnati dalle loro famiglie, potranno visitare a Videocittà "Living dinosaurs" e intraprendere un viaggio nel passato. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo incontri di "Vita quotidiana" con queste enormi creature. Il team di esperti ha lavorato alla creazione di ogni singolo dinosauro considerando i minimi dettagli. Display illustrati e pannelli informativi spiegano la storia dei dominatori della terra di milioni di anni fa con un linguaggio semplice, di facile comprensione e apprendimento per tutti. La mostra osserva le caratteristiche di un bioparco, per una passeggiata tra i diversi habitat di ogni dinosauro, proprio come nel celebre film "Jurassic Park".