Meteo a Roma: le previsioni di oggi 22 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un nuovo vortice ciclonico posizionato sulla Francia meridionale invia un sistema frontale che attraversa rapidamente le regioni centrali tirreniche, con piogge che andranno a confinarsi nel corso del pomeriggio solo sul Nord Ovest delle Toscana e zone laziali meridionali. Altrove ritorno a tempo asciutto, anche con qualche occhiata di sole sulle coste toscane centrali. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti fino a tesi tra Libeccio e Scirocco.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,3 µg/m³.