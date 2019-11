Ostia, accende un cero votivo: scoppia incendio in un appartamento

Nella tarda serata di ieri è scoppiato un incendio in un appartamento di Viale della Vittoria, a Ostia (frazione di Roma). La proprietaria dell’abitazione, che si trovava all’interno delle mura, è rimasta illesa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia, a cui la donna avrebbe raccontato di aver acceso un cero votivo in sala da pranzo.

Fiamme anche a Roma in via Giuseppe Pession

Un altro rogo è divampato intorno alle 4 del mattino in una casa in via Giuseppe Pession, in zona Marconi, a Roma. Sul posto, a spegnere le fiamme esplose in camera da letto, sono giunti i pompieri. L’intero palazzo è stato evacuato e non risultano esserci persone ferite o intossicate.