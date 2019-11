Roma, due autobus danneggiati nel pomeriggio: una denuncia

Ancora atti di vandalismo ai danni dei mezzi pubblici di Roma. Questo pomeriggio, due autobus di linea in servizio nella Capitale sono stati danneggiati nel giro di pochi minuti in due diverse zone della città.

Il primo episodio è avvenuto all'altezza della stazione Trastevere: durante una lite fra quattro uomini, uno di questi ha danneggiato il vetro anteriore del veicolo in sosta. Individuato dalla polizia, è stato denunciato per danneggiamento.

Il secondo episodio

Circa mezz’ora dopo, un uomo ha aggredito alcune persone in attesa a una fermata nei pressi del commissariato Casilino e poi ha danneggiato la porta centrale dell'autobus prima di allontanarsi. In questo caso, però, la polizia non è riuscita a risalire al responsabile.