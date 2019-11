Meteo a Roma: le previsioni del 21 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La circolazione si mantiene depressionaria sulle regioni centrali tirreniche, nella giornata odierna un nuovo fronte in risalita dal Tirreno porterà piogge entro il pomeriggio su Lazio e bassa Toscana, in movimento seppur attenuate verso i settori interni toscani, Umbria e Lazio interno. Da segnalare inoltre residui fenomeni al mattino sul Nord Ovest della Toscana. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi. Venti moderati o tesi di Scirocco in mare aperto e sui litorali, deboli da Es/Sudest nelle zone interne, moderati da Sud/Sudovest in quota. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,2 µg/m³.