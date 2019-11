Roma, chiesto ergastolo per autore dell’agguato in cui morì poliziotto

Il pm di Roma Erminio Amelio ha chiesto l’ergastolo per Fabrizio Dante, presunto autore dell'agguato in cui, la notte tre il 30 aprile e il primo maggio 1985, morì l'agente della polizia stradale Giovanni Di Leonardo e venne ferito un suo collega, Pierluigi Turrigiani. Secondo l’accusa Dante è responsabile di omicidio volontario e tentato omicidio aggravati dalla premeditazione e dai futili motivi, e con finalità di terrorismo. La svolta nelle indagini avvenne grazie alle recenti tecnologie, che consentirono la comparazione di due impronte palmari, una ritrovata sull'auto della polizia stradale il giorno dell'agguato e l’altra risalente al 1989, prelevata in occasione di un arresto.

L'agguato

L’agguato, che fu rivendicato dai Nuclei Armati Rivoluzionari, avvenne sull'autostrada Roma-L'Aquila, a poca distanza dall'uscita per Castel Madama (Roma). Gli agenti della Stradale notarono due persone in sosta sulla corsia d'emergenza accanto a un'auto con il cofano aperto e i fari accesi. I due fecero loro segno di fermarsi e, quando la pattuglia si avvicinò, da una siepe sbucarono alcuni uomini armati. L'agente Di Leonardo, che era rimasto a bordo dell’auto, secondo quando ricostruito cercò di reagire impugnando la pistola, ma fu raggiunto da un colpo al torace. I due agenti furono poi immobilizzati con le loro stesse manette e gettati in un canale di scolo; gli assalitori fuggirono. Uno dei due poliziotti riuscì a risalire in strada, fermare un'automobilista in transito e chiamare i soccorsi. L'agente Di Leonardo morì dopo poco in ospedale. Secondo la ricostruzione accusatoria, l'agguato sarebbe stato volto a impossessarsi delle armi degli agenti.