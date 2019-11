Roma, incendio in un appartamento a Torre Gaia: salvate due persone

Un incendio è scoppiato quest’oggi in un appartamento in via Gian Battista Scozza, in zona Torre Gaia, alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenute, con il supporto dell’autoscala, tre squadre dei vigili del fuoco del comando della Capitale, che durante le operazioni di spegnimento, stando a quanto si è appreso, hanno tratto in salvo due persone. I due inquilini sono stati poi consegnati al personale del 118 per le cure del caso. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.