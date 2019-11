Incendio in un appartamento a Roma: 91enne salvata dai soccorritori

Un incendio è divampato verso le 6.30 di questa mattina in un appartamento in via Adelina Patti, in zona Torrevecchia, alla periferia di Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Primavalle. All'interno dell'abitazione c'era una donna di 91 anni che è stata tratta in salvo dai soccorritori. L'anziana è rimasta intossicata dal fumo e trasportata in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni. Dai primi accertamenti sembra che l'incendio sia partito dalla cucina.