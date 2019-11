La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 21mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LIVE BLOG)

La situazione nel resto del Lazio

Al mattino piogge diffuse su tutte le regioni, copiose e anche di forte intensità su Toscana, Umbria e Lazio confinali. Nel corso del pomeriggio piogge insistenti sulla Toscana, temporaneo break sulle coste laziali, fenomeni che si spostano progressivamente verso Umbria e medio-alto Lazio. In serata peggiora su Umbria e Lazio con temporali anche forti e cumulate di pioggia abbondanti, migliora invece sulla Toscana. Abbondanti nevicate sull'Appennino toscano settentrionale al di sopra dei 1200-1400m, sopra i 1800/2000m altrove.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 42mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 34mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2 µg/m³.