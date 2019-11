La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, ampie schiarite in serata, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA - MALTEMPO LIVE)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata di transizione sulle regioni centrali tirreniche, con tempo prevalentemente buono seppur con isolati fenomeni fenomeni associati, in particolare nelle zone interne. La tendenza è però verso un peggioramento per l'avanzata di un nuovo fronte dal Mar Tirreno, con piogge a partire dalle coste del basso Lazio nottetempo. Venti deboli o moderati da grecale al mattino, in rotazione a Libeccio in serata. Mari da mossi a molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 5.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,8 µg/m³.