Pioggia torrenziale a Napoli, voragine in strada: evacuate decine di persone. FOTO

Le forti piogge hanno provocato una frana in via Masoni, in un cantiere dove erano in corso lavori sulla condotta idrica e fognaria. Circa 40 cittadini sono stati sgomberati e alcuni hanno passato la notte in strada. Il presidente della Municipalità: “Tragedia sfiorata”