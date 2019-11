Roma, 76enne ucciso a martellate in azienda: figlio confessa omicidio

Un uomo di 76 anni è stato trovato senza vita nella propia azienda in via Soriso a Roma, in zona Aurelio. Stando alle prime informazioni l'imprenditore sarebbe stato ucciso con dei colpi di martello alla testa. Il figlio, un 38enne con precedenti, avrebbe confessato di essere il responsabile dell'omicidio. Lo si apprende da fonti di polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Aurelio e della Squadra Mobile, che indagano sull'accaduto. L'uomo è stato ritrovato a terra, all'interno della ditta che produce infissi, in un lago di sangue. A trovare il corpo è stata la figlia della vittima, che da questa mattina che non aveva notizie del padre.