Incidente a Roma, investiti da auto in via Sperani: due feriti gravi

Due persone sono state investite ieri sera a Roma. L’incidente è accaduto intorno alle ore 20, in via Esperia Sperani, nel quartiere Ottavia. Sul posto è subito intervenuta la polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario per effettuare i primi rilievi del caso. I feriti sono un uomo polacco di 33 anni e una donna italiana di 50 anni, trasportati rispettivamente al Gemelli e al San Filippo Neri, in codice rosso.

Al volante dell’automobile un uomo di 77 anni, che si è fermato subito ad allertare i soccorsi e non è rimasto ferito nell'impatto. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e, dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti, sembrerebbe che i due pedoni stessero attraversando fuori dalle strisce pedonali.