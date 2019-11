Due rapinatori sono stati arrestati in tarda mattinata dai Falchi della Squadra Mobile di Roma al termine di un inseguimento durante il quale gli agenti hanno esploso un colpo d'arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio. I due sono stati intercettati dopo un furto di Rolex in corso Francia e si sono dati alla fuga su uno scooter. In seguito allo sparo hanno fatto inversione e hanno proseguito la corsa contromano, ma il motorino su cui viaggiavano si è scontrato con una volante e i due sono stati bloccati. Due poliziotti sono rimasti feriti e si sono recati in ospedale.

Data ultima modifica 10 novembre 2019 ore 14:20