Roma, incidente con la moto in centro: morto 40enne

Un uomo di 40 anni ha perso il controllo della sua moto, è finito fuori strada ed è morto. Il tragico incidente è avvenuto nella notte in via Celio Vibenna, vicino al Colosseo. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale del Gruppo Aurelio per effettuare i rilievi. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, e in queste ore si stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.