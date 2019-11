Salgono a 5 i feriti coinvolti nell'incidente avvenuto a via Oderisi da Gubbio, in zona Portuense a Roma, tra cui una madre e le due figlie piccole, di 9 e 7 anni. A quanto accertato dalla polizia locale, una donna di 79 anni ha perso il controllo dell'auto all'altezza di una fermata dell'autobus. Sono ancora in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dalle primissime segnalazioni, sembra che l'auto abbia perso il controllo e sia finita contro un cassonetto che avrebbe poi travolto alcune persone alla fermata.

I feriti

La madre è stata trasportata in ospedale in codice rosso al San Camillo mentre le bimbe in codice giallo al Bambino Gesù. Ferite anche altre due donne che sono state portate in ospedale una in codice giallo e l'altra in verde.

Data ultima modifica 09 novembre 2019 ore 14:34