Un uomo è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Colleferro, in provincia di Roma, nella discarica di Colle Fagiolara. Stando ai primi accertamenti l’operaio, un 63enne italiano, sarebbe stato investito da un autocompattatore all’interno della struttura, gestita da Lazio Ambiente. Sono ancora in corso i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Le parole dell'assessore ai Rifiuti Massimiliano Valeriani

L'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Massimiliano Valeriani ha espresso il suo “cordoglio e vicinanza alla famiglia", e ha reso noto che si sta recando sul posto. “Di fronte a questa nuova e inaccettabile morte sul posto di lavoro, l'unica risposta possibile è quella di fare ancora di più per garantire le necessarie condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro", ha commentato l’assessore in una nota.

Eleonora Mattia: "Dolore e cordoglio"

Dell'incidente, in una nota, ha parlato anche la presidente della commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio, Eleonora Mattia: "Dolore e cordoglio per il tragico incidente nella discarica di Colle Fagiolara, a Colleferro, costato la vita a un operaio di 63 anni, ormai prossimo alla pensione. Appena ho saputo dell'incidente, mi sono recata subito sul posto per rendermi conto di persona di cosa fosse successo, e ho visto lo strazio dei figli della vittima, a cui ribadisco tutto la mia vicinanza e solidarietà, già toccati anni fa dalla prematura scomparsa della mamma", le sue parole. E ancora: "Il dramma di oggi - sottolinea - è reso ancora più amaro dal fatto che siamo, ormai, a poco più di un mese dalla chiusura definitiva dell'impianto, fissata al 31 dicembre 2019. Ripongo piena fiducia nella magistratura affinché si faccia piena luce sulla vicenda, per capire se il povero operaio stesse lavorando in condizioni di totale sicurezza".

La nota dei sindacati: "Serve più formazione sul lavoro"

"Un nuovo incidente sul lavoro oggi nell'area di crisi occupazionale di Colleferro. Non ci sono parole per commentare questa ennesima tragedia. Nell'attesa che le forze dell'ordine chiariscano la dinamica dell'incidente, esprimiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio alla famiglia di Giuseppe S., operaio di 63 anni, che sarebbe andato in pensione a dicembre". Lo affermano, in una nota, Michele Azzola, Enrico Coppotelli, Alberto Civica, segretari generali di Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio, Uil Lazio aggiungendo che "serve implementare una task force ispettiva che obblighi le aziende al rispetto della normativa esistente". "Inoltre servono un'accurata formazione che - sottolineano - ricordi costantemente al lavoratore di non cadere nel tranello dell'abitudinarietà che abbassa la soglia di attenzione e la necessità di rivedere la legge Fornero per i lavori pericolosi".

