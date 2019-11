Un altro tifoso del Celtic accoltellato dopo la partita con la Lazio

Nella notte, al centro di Roma, è stato accoltellato un altro tifoso del Celtic. L'episodio è accaduto intorno alle 2:30 in viale Giulio Cesare, nel quartiere Prati, qualche ora dopo la fine della partita di Europa League della Lazio contro il club scozzese. Si tratta di un ragazzo di 20 anni trasportato in codice giallo all'ospedale Santo Spirito. Si cerca il responsabile. Alla vigilia del match, mercoledì sera, altri due tifosi scozzesi erano stati accoltellati nella Capitale.

Gli arresti

Nel frattempo, sono 12 gli ultras della Lazio arrestati nella notte dai poliziotti della Digos per il tentativo di aggressione ai sostenitori del Celtic in piazza Risorgimento, in zona San Pietro, nel post partita. I 12, che si erano fuggiti nascondendosi in alcuni palazzi della zona, sono stati poco dopo rintracciati dalla Digos. Oggi saranno processati con rito direttissimo. Infine, i carabinieri hanno arrestato in via Giolitti, in zona Termini, un cittadino marocchino di 44 anni per tentato furto ai danni di un tifoso del Celtic. Si cercano i complici che sono fuggiti.