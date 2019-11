Roma, rapina a mano armata in un negozio in via Collatina: un arresto

Due uomini con un'arma da fuoco e il volto coperto hanno rapinato un negozio in via Collatina questa mattina, nella periferia di Roma. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Porta Maggiore e Tor Pignattara. Gli agenti sono riusciti ad arrestare uno dei malviventi, che si era nascosto in un vicino esercizio commerciale di articoli sportivi. I militari sono anche riusciti a recuperare una pistola e la refurtiva sottratta all’attività. L’altro delinquente, invece, è riuscito a scappare. In queste ore le forze dell’ordine stanno indagando per risalire al fuggitivo.