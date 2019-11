Meteo a Roma: le previsioni di oggi 8 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 24mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'ennesima perturbazione atlantica raggiunge di gran carriera le centrali tirreniche, determinando un rapido peggioramento con piogge e locali temporali dalle coste verso le aree interne.Migliora nella notte tra Toscana, Umbria e alto Lazio, pur con qualche nuovo locale rovescio non escluso in Appennino e sui settori toscani nord-occidentali. Temperature in calo soprattutto dalla sera, quando la neve potrà tornare a scendere sin sotto i 1500-1600m sulla dorsale toscana, nella notte anche in quella umbro-laziale. Venti moderati a tratti forti tra Libeccio e Scirocco, anche tempestosi sull'Arcipelago Toscano. Mari molto mossi o agitati.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 32mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 26mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,1 µg/m³.