Roma dedica una via al leggendario maratoneta Abebe Bikila

Roma avrà una strada intitolata a Abebe Bikila, leggendario maratoneta etiope che ai Giochi del 1960 vinse correndo a piedi scalzi la prima delle sue due medaglie d'oro olimpiche. A proporre l'intitolazione della strada è stato l'assessore allo Sport e grandi eventi, Daniele Frongia, che ha annunciato insieme al presidente della commissione toponomastica e vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, la decisione ai vertici dello sport nazionale in una lettera.

La via dedicata ad Abebe Bikila

"Egregio presidente, facendo seguito alla corrispondenza intercorsa sul tema è con vero piacere che le comunichiamo che in data odierna in commissione toponomastica è stata approvata la denominazione ad Abebe Bikila di una strada ricompresa in un'area in costruzione presso il quartiere Cecchignola sito nel XI Municipio", scrivono Frongia e Bergamo. "Crediamo sia un segnale importante che questa amministrazione offre all'intera cittadinanza per celebrare l'alta valenza storico sportiva della maratona olimpica del 1960, anche in previsione del sessantesimo anniversario. Con l'occasione segnaliamo che nella stessa seduta odierna è stata approvata anche l'intitolazione alla campionessa e atleta poliedrica Andreina Sacco Gotta", si legge nella missiva inviata al presidente Atletica ACSI Roberto De Benedittis e per conoscenza al ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, alla sindaca Virginia Raggi, al Presidente del Coni Giovanni Malagò, al Presidente della FIDAL, Alfio Giomi e alla Camera dei Deputati all'onorevole Federico Mollicone".