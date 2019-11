Meteo a Roma: le previsioni del 7 novembre

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Pressione in temporaneo aumento favorirà una giornata in prevalenza asciutta e soleggiata su Umbria e Lazio, con al più qualche residua nube al mattino e locali nebbie o foschie su pianure e vallate, in dissolvimento diurno. Sole prevalente anche sulla medio-bassa Toscana, mentre sul comparto nord occidentale si affacceranno nuove nubi e qualche pioggia o rovescio, in estensione entro la notte al resto della regione. Temperature in calo nelle minime, anche sotto i 10°C, massime in lieve aumento. Venti fino a moderati tra Scirocco e Libeccio sui mari, temporanei rinforzi sulla Toscana durante la giornata; deboli variabili altrove. Mari fino a mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8 µg/m³.