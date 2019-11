Meteo a Roma: le previsioni del 5 novembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il tempo torna a peggiorare in maniera più sensibile sulle regioni tirreniche. Piogge più diffuse al mattino su alta Toscana e più irregolari ma comunque presenti in mattinata tra Lazio interno e bassa Toscana. Nel pomeriggio attesi rovesci, anche a carattere temporalesco sulle zone interne della Toscana, sull'Umbria e sul Lazio centro-settentrionale; la sera sul basso Lazio. Un parziale miglioramento è atteso tra la sera e la notte su Toscana e alto Lazio. Venti moderati da Sudovest, in rotazione ad Ovest dalla sera. Mari molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 15.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 13.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare agitato.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,8 µg/m³.