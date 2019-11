Roma, stop alla circolazione dei diesel Euro 3 sull’anello ferroviario

Circolazione vietata da oggi per i veicoli diesel Euro 3 lungo l'anello ferroviario di Roma. Lo stop è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle 24.00, ad eccezione dei festivi infrasettimanali ed è effettivo da oggi. Possono circolare liberamente alcune categorie di veicoli, tra cui quelli che recano il contrassegno invalidi, di emergenza e soccorso. Per i mezzi che trasportano merci è previsto un un periodo transitorio, fino al 31.3.2020, durante il quale il divieto per i diesel Euro 3 sarà in vigore in due fasce orarie: 7.30-10.30 e 16.30-20.30.

Le altre limitazioni alla circolazione

Restano confermati fino al 31 ottobre 2020 (esclusi festivi infrasettimanali) i provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti nella Ztl Fascia Verde (autoveicoli alimentati a benzina pre-Euro 1 ed Euro 1; autoveicoli diesel pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2) e nella Ztl Anello Ferroviario (autoveicoli Euro 2 benzina e ciclomotori e motoveicoli Euro 1 a due-tre-quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi).