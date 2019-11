Incidente tra due auto sulla Roma-Fiumicino: un morto e due feriti

Una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto oggi sull'autostrada Roma-Fiumicino, in direzione dell'aeroporto. Lo schianto ha coinvolto due auto e ha provocato lunghe code. Il traffico è stato bloccato in maniera temporanea lungo la A91 in prossimità dell'allacciamento A12 Roma-Civitavecchia per consentire l'intervento dell'elisoccorso e i rilievi. Ancora da accertare le cause dell'incidente.